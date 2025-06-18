Невеста Лепса резко отреагировала на критику романа с 62-летним певцом

Невеста певца Григория Лепса — 19-летняя Аврора Киба — в шоу «Мастер игры» на ТНТ резко ответила на критику романа с 62-летним артистом. В очередной раз девушку упрекнули в отношениях, где разница в возрасте составляет более 40 лет.

В новом выпуске к Кибе обратился певец Филипп Киркоров и потребовал ответа, не стыдно ли ей вступать в отношения с 62-летним мужчиной.

«Мое тело — мое дело», — отреагировала Киба.

Ранее Лепс перенес свадьбу с молодой невестой. По мнению СМИ, у артиста не хватает денег на свадебные запросы Кибы. Предположительно, бракосочетание Лепса и Кибы должно состояться летом 2025 года, предложение девушке певец сделал год назад и подарил кольцо за 30 миллионов рублей.

Избранница Лепса уже начала думать о рождении детей, такое желание Киба загадала в свой 19-й день рождения. Слова дочери удивили и не порадовали потенциальную бабушку.