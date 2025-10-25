Невеста Лепса ответила на обвинения в распаде семьи артиста

«Я не причастна к разводу Гриши и к распаду семьи. Прошу не связывать тему со мной, считаю, что это низко. На такое может пойти лишь падшая и вызывающая жалость женщина!» — заявила 19-летняя Киба.

Девушка напомнила, что появилась в жизни Лепса только спустя два года после развода с Шаплыковой.

Ранее Киба резко ответила на критику отношений с 62-летним артистом, разница в возрасте между ними — более 40 лет. Она заявила, что ее тело — ее личное дело.

Лепс перенес свадьбу с Кибой. В СМИ появились слухи, у артиста не хватило средств на свадебные запросы невесты. Церемония могла пройти еще летом 2025 года, хотя певец сделал предложение Авроре год назад.