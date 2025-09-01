«Несусветная глупость». Тарасова пристыдила Рудковскую из-за слов о Тутберидзе

Тарасова заявила, что ей стыдно за Рудковскую из-за глупых слов про Тутберидзе

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко ранее заявила, что Тутберидзе сама ничего не добилась в спорте. По словам Тарасовой, так высказываться о заслуженном тренере может человек, который сам себя не уважает.

«Это еще раз показывает, что она (Рудковская — прим. ред.) ничего не понимает, что она не тонкий и не глубокий человек, что она может позволить себе сказать любую гадость в отношении грамотного и выдающегося человека. Просто стыдно за Яну», — заявила Тарасова.

Ранее Рудковская похвасталась, что Плющенко выиграл серьезные деньги, предугадав результат выступления фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.