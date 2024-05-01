«Шутили про не ту дверь». Рудковская рассказала о дне рождения Киркорова | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 13:46 «Шутили про не ту дверь». Рудковская рассказала о дне рождения Киркорова Рудковская показала видео со дня рождения Филиппа Киркорова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Продюсер Яна Рудковская побывала на праздновании дня рождения народного артиста России Филиппа Киркорова. В своем Telegram-канале она показала поклонникам, как прошло торжество.

«В кругу друзей шутили про не ту дверь, вспоминали бесценно прожитые годы и 20 лет нашей дружбы!» — поделилась Рудковская.

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Она уточнила, что день рождения отпраздновали дома у Филиппа Киркорова, собравшись за большим столом в холле. Музыканту вручили золотой торт в форме дракона. Ближе к вечеру певец и его гости вышли посмотреть праздничный салют.

Именинник был одет в белую футболку и серебристый костюм Dolce&Gabbana, украшенный пайетками.

«Люблю Филиппа за его юмор и легкость, за правду жизни, за его песни и умение дружить! С днем рождения, мой уникальный друг!» — написала продюсер.

Среди приглашенных гостей также был рэпер Дава. Он подарил Киркорову брендовую сумку и назвал его «старшим братом».