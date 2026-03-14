«Ненормальная бабушка». У актрисы Ольги Картунковой родилась внучка

Юмористка Ольга Картункова очень тепло приняла новый статус бабушки. Меньше месяца назад старший сын Александр и его супруга Эльвира подарили актрисе внучку. Об этом рассказала ее дочь Виктория в интервью Пятому каналу .

По ее словам, артистка окружила девочку заботой и вниманием. Дочь призналась, что у матери проснулась особенно нежная сторона характера.

«Нацелует во все места, которые только есть. Это самая заботливая, самая добрая, даже в моментах ненормальная бабушка», — рассказала Картункова-младшая.

Сама Виктория детей пока не родила, однако призналась, что с радостью проводит время с племянницей. Рядом с малышкой она почувствовала особую близость и ответственность.

«Очень рада, что стала тетей. Плюс 15 лет к имени, но ничего страшного. Я пока действую на свою племяшку как успокоительное. У меня на руках она засыпает и очень надолго», — сказала девушка.

Ранее дочь звезды КВН делилась личными переживаниями о том, что столкнулась в начальных классах с буллингом из-за лишнего веса. Однако со временем пришла к выводу, что не стоит слишком сильно переживать из-за травли.