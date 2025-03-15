«Выглядела как мама». Дочь Картунковой пережила травлю в школе из-за веса

Дочь звезды КВН Ольги Картунковой Виктория столкнулась в начальных классах с буллингом из-за лишнего веса. О своей борьбе с комплексами девушка рассказала Пятому каналу.

«Меня в младших классах буллили за счет того, что я была очень крупной и выглядела как мама, которая пришла на собрание к ребенку», — поделилась она.

По словам Виктории, она старалась не обижаться на одноклассников, а занималась своим самосовершенствованием. Со временем дочь Картунковой пришла к выводу, что не стоит слишком сильно переживать из-за травли.

Спустя годы она смогла избавиться от многих комплексов. В этом ей помогла работа над собой. Девушка изучала актерское мастерство и начала выступать на сцене.

Также Виктория стала посещать танцы, а после школы поступила в институт, где ей помогли поднять самооценку. Дочь Картунковой отметила, что совокупность всех этих фактов способствовала тому, что она полюбила себя.

Блогер Наталья Фриске ранее тоже рассказала о своей борьбе с комплексами, появившимися из-за успеха сестры. Родители никогда ее не хвалили и постоянно сравнивали с Жанной.