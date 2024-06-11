Певец Григорьев-Апполонов рассказал, что поклонницы угрожали убить его жену

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, солист музыкальной группы «Иванушки International» признался, что фанатки угрожали убить его супругу. Об этом сообщил сайт «Страсти».

Угрозы поступали артисту много раз. В какой-то момент певцу позвонила жена Мария и сказала, что к ней в дверь ломятся поклонницы с криками: «мы тебя зарежем, убьем». Пришлось даже вызывать полицию.

Также подобные угрозы поступали и в адрес вторых половинок коллег, отметил Григорьев-Апполонов.

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