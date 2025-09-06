Прохор Шаляпин заступился за Аглаю Тарасову и призвал не ломать ей жизнь

Прохор Шаляпин высказался в интервью Super о задержании Аглаи Тарасовой, которую обвинили в ввозе вейпа с запрещенным веществом в Россию. Актриса прилетела из Израиля, где использование таких устройств легально. Шаляпин заступился за Тарасову и призвал не ломать ей жизнь.

«Категорически против запрещенных веществ, которыми дурманят молодежь, но у нас что за убийство, что за 0,4 миллилитра этого вещества для личного пользования, которое в некоторых странах вообще легализовано, — шесть лет тюрьмы по статьям, практически одинаковое наказание! Кто писал эти кодексы и прописывал статьи наказаний? Просто большой вопрос. Несоизмеримые вещи!» — возмутился шоумен.

По мнению артиста, Тарасова допустила ошибку, но не представляет опасности для окружающих. Поэтому заключение на длительный срок кажется чрезмерным.

«Надеюсь, обойдется условным сроком. А как по мне, это месяц максимум общественных работ. Это не угроза обществу, это ее личное употребление и ошибка, за которую не стоит человеку ломать жизнь», — подытожил певец.

Тарасова вернулась из Тель-Авива в Москву. В аэропорту ее задержали на таможне. При досмотре у актрисы нашли вейп. Внутри устройства оказалось гашишное масло. Оно разрешено в Израиле, но запрещено в России. Ранее появилось первое видео с Тарасовой после задержания в столичном аэропорту. Обвинитель запросил для актрисы домашний арест до 3 ноября. Тарасову доставили в квартиру после суда по делу о наркотиках.