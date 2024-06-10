Названы имена победителей шоу «Сокровища императора» на ТНТ

Миногарова и Арутюнович выиграли 12 млн рублей на шоу «Сокровища императора»

Фото: РИА «Новости»

Победителями реалити-шоу «Сокровища императора» стали телеведущая Мария Миногарова и ее друг Парур Арутюнович, выигравшие главный приз — более 12 миллионов рублей. Об этом стало известно из финального выпуска шоу на Rutube.

Всего в финал прошли три команды: Евгений Ершов с матерью, Давид Манукян с братом и Мария Миногарова с другом Паруйром Хачатуровым.

Ведущие сообщили им новые правила. В первый день они выполнили несколько заданий, а на второй уже стали проходить финальное испытание. Кто первым с ним справился, тот и стал победителем проекта.

Во время финального испытания участникам нужно было собрать объемный пазл, состоящий из множества деталей. Команды шли практически ноздря в ноздрю, поэтому до самого конца было неясно, кто выиграет. Миногарова и Арутюнович вырвались вперед, опередив соперников на каких-то десять секунд.

Ранее из проекта вылетели бывшие супруги футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк, причем со скандалом.

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