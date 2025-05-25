Магомед Исмаилов рассказал о вырезанных из шоу «Сокровища императора» сценах

Участником нового шоу телеканала ТНТ «Сетка» стал известный боец ММА Магомед Исмаилов. Он поделился подробностями своего участия в проекте «Сокровища императора» и раскрыл, что не показали в эфире.

Часто участникам в ходе прохождения испытаний приходилось обращаться за помощью к жителям Китая. Однажды команде «Фиолетовых» повезло. Прохожий дал им 1000 юаней.

«Они вырезали такой момент… Странно было для меня. В один момент Магомед начинает кричать: „Да! 1000 юаней!“ ” Мы там радуемся, начинаем этого китайца поднимать и обнимать», — рассказал Магомед.

По его словам, они с юмористом Магомедом Муртазаалиевым уже мысленно ехали в комфортном такси. Однако выяснилось, что это были 1000 вон — корейская валюта. В российском эквиваленте 50 рублей.

«Этот кореец уже был для нас не таким красавцем. И почему-то этот момент вырезали, хотя я его очень ждал», — добавил он.

Ранее Магомед Исмаилов рассказал, как в его квартире взорвался пауэрбанк. Боец отделался ссадинами на лице.