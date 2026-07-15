«Результат моих перегрузок»: Волочкова попала в больницу с почерневшей ногой

Анастасия Волочкова рассказала, как попала в больницу из-за почерневшей ноги

Балерину Анастасию Волочкову госпитализировали из-за чрезмерных физических нагрузок после операции. Об этом артистка рассказала в Instagram*.

Бывшая прима Большого театра отметила, что вернулась на сцену вопреки запретам немецких профессоров и провела уже 25 концертов.

«Ну вот и результат моих перегрузок после операции. <…> Надрыв мышцы. Дикая гематома и воспаление», — поделилась она, разместив фото с больничной койки.

На снимке, который опубликовала балерина, заметен обширный синяк на левой ноге.

«Я себя не берегу. Но я же все это делаю ради сцены, и зрителей, и моей радости», — подчеркнула Волочкова.

Балерина также заявила, что планирует любой ценой восстановиться к ближайшему творческому вечеру. Концерт назначили на 24 июля.

В марте Волочкова перенесла повторную операцию на ноге: прима решила проверить, сохранился ли у нее шпагат, однако в итоге разошелся шов.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.