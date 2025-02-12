«Не хотел лежать на сцене». Семья Олега Стриженова отменила гражданскую панихиду

Сын народного артиста СССР Олега Стриженова Александр сообщил, что семья отказалась от проведения гражданской панихиды в Доме кино согласно последней воле отца. Желающие проститься с актером смогут сделать это в церкви, пояснил он Kp.ru .

«Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть. Гражданской панихиды не будет», — сказал Стриженов — младший.

Он добавил, что отпевание отца пройдет в среду, 12 февраля, в 12:30 в храме Святителя Николая на Трех горах. Сын актера пояснил, что этот чин является очень важным с точки зрения «посмертной участи человеческой души».

Олега Александровича похоронят на Троекуровском кладбище. Это не будет медийным событием, но и не закрытым. Желающие проститься с народным артистом СССР смогут это сделать.

Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет в одной из столичных больниц в воскресенье, 9 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал его смерть невосполнимой утратой для всех поклонников творчества великого артиста.