«Не хотел лежать на сцене». Семья Олега Стриженова отменила гражданскую панихиду
Семья Олега Стриженова решила не проводить гражданскую панихиду
Сын народного артиста СССР Олега Стриженова Александр сообщил, что семья отказалась от проведения гражданской панихиды в Доме кино согласно последней воле отца. Желающие проститься с актером смогут сделать это в церкви, пояснил он Kp.ru.
«Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть. Гражданской панихиды не будет», — сказал Стриженов — младший.
Он добавил, что отпевание отца пройдет в среду, 12 февраля, в 12:30 в храме Святителя Николая на Трех горах. Сын актера пояснил, что этот чин является очень важным с точки зрения «посмертной участи человеческой души».
Олега Александровича похоронят на Троекуровском кладбище. Это не будет медийным событием, но и не закрытым. Желающие проститься с народным артистом СССР смогут это сделать.
Олег Стриженов скончался в возрасте 95 лет в одной из столичных больниц в воскресенье, 9 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал его смерть невосполнимой утратой для всех поклонников творчества великого артиста.