Не его типаж. Племянник Хоя раскритиковал роль Кологривого в новом фильме

Актер Никита Кологривый, который сыграет Юру Хоя в фильме про «Сектор Газа», не подходит на эту роль. Таким мнением с 360.ru поделился племянник основателя легендарной панк-рок-группы Юрий Япрынцев.

«Не подходит совершенно для такой роли. Это не его роль. Никак, даже если народным языком скажем, ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели — что-то не то. Сразу что-то не то. <… > Неправильно подобранный актер», — отметил родственник знаменитости.

Он подчеркнул, что сейчас внешность актера можно сделать максимально похожей на реального человека с помощью грима и искусственного интеллекта.

«Может быть, их бюджет не позволяет, тогда зачем браться и лепить. Непонятно, на кого это все рассчитано. <… > Просто не понравился еще, потому что все-таки Хой был под метр девяносто, а тут… Но это мое мнение субъективное, а там другие будут смотреть», — добавил племянник рокера.

По его словам, авторы фильма с ним не связывались, но могли контактировать с дочерью Хоя. Пока рано говорить о качестве киноленты, отметил Юрий.

«Я, опять же, повторяюсь, мы не видели полностью материал. Поэтому рано говорить. А тот ролик, что сейчас выпустили в обзор всенародный, еще раз повторяю: не понравилось», — заключил Япрынцев.

Накануне депутат Госдумы Нина Останина предложила запретить песни «Сектора Газа». Однако потом она добавила, что СМИ неверно истолковали ее слова.