Бой «Колхозному панку». Кто и почему потребовал запретить «Сектор Газа»?

Утром 17 сентября всю Россию всколыхнула новость об идее запретить культовую группу «Сектор Газа» — якобы ее репертуар не соответствует нравственным ценностям. В чем провинился Юра Хой и как оценили инициативу парламентариев — в материале 360.ru.

«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал», — сказала парламентарий.

Запретить песни «Сектора Газа» в России предложила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина . По ее мнению, песни коллектива не соответствуют духовно-нравственным ценностям российского народа.

Запрещать всенародно любимую группу? Слушайте, их композиции исполняет симфонический оркестр, их музыка звучит в Кремле. Хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания.

Критика запрета «Сектора Газа»

Музыкальный критик Павел Рудченко назвал инициативу Останиной нарушением Конституции России и охотой на ведьм.

«Когда депутату заняться нечем, он что-то запрещать пытается. Это ж насколько надо быть оторванным от народа, чтобы нести такую дикую чушь. Проблем будто больше в стране нет у семей, кроме как песни „Сектора Газа“», — возмутился он.

Telegram-канал «Два майора» обнародовал видео, в котором песни группы «Сектор Газа» исполнил сводный военный оркестр ВМФ.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков тоже возмутился из-за идеи запретить песни панк-коллектива. Он назвал себя фанатом «Сектора Газа» и напомнил, что во все времена были свои хулиганы.

«Всегда были группы, которые выбивались из общей массы, например „Король и Шут“. Детьми мы, естественно, втайне слушали такие песни, а потом уже и с родителями. [„Сектор Газа“ —] это огромный пласт для миллионов людей нашей страны, у группы очень много фанатов», — подчеркнул певец.

Племянник основателя «Сектора Газа» Юрий Япрынцев предположил, что фанаты группы взбунтуются в случае ее запрета.