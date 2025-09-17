Бой «Колхозному панку». Кто и почему потребовал запретить «Сектор Газа»?
Утром 17 сентября всю Россию всколыхнула новость об идее запретить культовую группу «Сектор Газа» — якобы ее репертуар не соответствует нравственным ценностям. В чем провинился Юра Хой и как оценили инициативу парламентариев — в материале 360.ru.
Кто предложил запретить «Сектор Газа»
Запретить песни «Сектора Газа» в России предложила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. По ее мнению, песни коллектива не соответствуют духовно-нравственным ценностям российского народа.
«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал», — сказала парламентарий.
Позже оказалось, что СМИ неверно истолковали слова Останиной.
Запрещать всенародно любимую группу? Слушайте, их композиции исполняет симфонический оркестр, их музыка звучит в Кремле. Хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания.
Нина Останина
Депутат объяснила, что нужно постараться подкорректировать идеи, которые высказывает исполнитель.
Критика запрета «Сектора Газа»
Музыкальный критик Павел Рудченко назвал инициативу Останиной нарушением Конституции России и охотой на ведьм.
«Когда депутату заняться нечем, он что-то запрещать пытается. Это ж насколько надо быть оторванным от народа, чтобы нести такую дикую чушь. Проблем будто больше в стране нет у семей, кроме как песни „Сектора Газа“», — возмутился он.
Telegram-канал «Два майора» обнародовал видео, в котором песни группы «Сектор Газа» исполнил сводный военный оркестр ВМФ.
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков тоже возмутился из-за идеи запретить песни панк-коллектива. Он назвал себя фанатом «Сектора Газа» и напомнил, что во все времена были свои хулиганы.
«Всегда были группы, которые выбивались из общей массы, например „Король и Шут“. Детьми мы, естественно, втайне слушали такие песни, а потом уже и с родителями. [„Сектор Газа“ —] это огромный пласт для миллионов людей нашей страны, у группы очень много фанатов», — подчеркнул певец.
Племянник основателя «Сектора Газа» Юрий Япрынцев предположил, что фанаты группы взбунтуются в случае ее запрета.
Ответ «Сектор Газа» на идею запретить их песни
Концертный директор «Сектора Газа» Александр Кузьмичев в комментарии «Фонтанке» предположил, что Останина абсолютно незнакома с их творчеством.
Судя по всему, лицо, которое высказало такое предложение, абсолютно не знакомо с творчеством группы «Сектор Газа», особенно с его лирической частью. Напомню, что песни «Пора домой», «Туман», «Лирика» — признанные хиты, которые исполняют все, начиная от ребят во дворах, заканчивая государственными оркестрами.
Александр Кузьмичев
Кузьмичев отметил, что к таким призывам в коллективе относятся со скепсисом.
Последний директор группы Алексей Привалов в беседе с РЕН ТВ напомнил, что гражданская лирика «Сектора Газа» очень популярна, «даже на фронте в окопах люди поют эти песни».
«Народная любовь [к группе] не остывает. Уже прошло 25 лет со дня смерти Юры Клинских», — подчеркнул он.
Привалов придал особое значение историческому концерту группы на Красной площади в 1999 году.
Это был День Победы. К нам было такое доверие, что мы закрывали праздник под салюты такими песнями как «Пора домой», «Туман» — песни высокого гражданского градуса, любимые народом.
Алексей Привалов
Тексты группы никогда не были политическими, а мата в композициях минимум, подчеркнул Привалов.