Бой «Колхозному панку». Кто и почему потребовал запретить «Сектор Газа»?

Утром 17 сентября всю Россию всколыхнула новость об идее запретить культовую группу «Сектор Газа» — якобы ее репертуар не соответствует нравственным ценностям. В чем провинился Юра Хой и как оценили инициативу парламентариев — в материале 360.ru.

Кто предложил запретить «Сектор Газа»

Запретить песни «Сектора Газа» в России предложила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. По ее мнению, песни коллектива не соответствуют духовно-нравственным ценностям российского народа.

«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал», — сказала парламентарий.

Позже оказалось, что СМИ неверно истолковали слова Останиной.

Запрещать всенародно любимую группу? Слушайте, их композиции исполняет симфонический оркестр, их музыка звучит в Кремле. Хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания.

Нина Останина

Депутат объяснила, что нужно постараться подкорректировать идеи, которые высказывает исполнитель.

«Сектор Газа» во главе с Юрием Клинских (Юра Хой) образовался в 1987 году в Воронеже и прекратил концертную деятельность в 2000 году после смерти основателя. Коллектив до сих пор считается одной из самых известных панк-рок групп СССР и России. Почти каждому жителю постсоветского пространства известны такие хиты, как «Лирика», «Колхозный панк», «30 лет», «Бомж» и «Туман».
Критика запрета «Сектора Газа»

Музыкальный критик Павел Рудченко назвал инициативу Останиной нарушением Конституции России и охотой на ведьм.

«Когда депутату заняться нечем, он что-то запрещать пытается. Это ж насколько надо быть оторванным от народа, чтобы нести такую дикую чушь. Проблем будто больше в стране нет у семей, кроме как песни „Сектора Газа“», — возмутился он.

Telegram-канал «Два майора» обнародовал видео, в котором песни группы «Сектор Газа» исполнил сводный военный оркестр ВМФ.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков тоже возмутился из-за идеи запретить песни панк-коллектива. Он назвал себя фанатом «Сектора Газа» и напомнил, что во все времена были свои хулиганы.

«Всегда были группы, которые выбивались из общей массы, например „Король и Шут“. Детьми мы, естественно, втайне слушали такие песни, а потом уже и с родителями. [„Сектор Газа“ —] это огромный пласт для миллионов людей нашей страны, у группы очень много фанатов», — подчеркнул певец.

Племянник основателя «Сектора Газа» Юрий Япрынцев предположил, что фанаты группы взбунтуются в случае ее запрета.

Ответ «Сектор Газа» на идею запретить их песни

Концертный директор «Сектора Газа» Александр Кузьмичев в комментарии «Фонтанке» предположил, что Останина абсолютно незнакома с их творчеством.

Судя по всему, лицо, которое высказало такое предложение, абсолютно не знакомо с творчеством группы «Сектор Газа», особенно с его лирической частью. Напомню, что песни «Пора домой», «Туман», «Лирика» — признанные хиты, которые исполняют все, начиная от ребят во дворах, заканчивая государственными оркестрами.

Александр Кузьмичев

Кузьмичев отметил, что к таким призывам в коллективе относятся со скепсисом.

Последний директор группы Алексей Привалов в беседе с РЕН ТВ напомнил, что гражданская лирика «Сектора Газа» очень популярна, «даже на фронте в окопах люди поют эти песни».

«Народная любовь [к группе] не остывает. Уже прошло 25 лет со дня смерти Юры Клинских», — подчеркнул он.

Привалов придал особое значение историческому концерту группы на Красной площади в 1999 году.

Это был День Победы. К нам было такое доверие, что мы закрывали праздник под салюты такими песнями как «Пора домой», «Туман» — песни высокого гражданского градуса, любимые народом.

Алексей Привалов

Тексты группы никогда не были политическими, а мата в композициях минимум, подчеркнул Привалов.

