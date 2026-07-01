«Не чувствовала ни ног, ни рук». Звезда «Бэтвумен» в разгар съемок сломала ребра

Актриса Руби Роуз сломала ребра и шею во время чистки бассейна

Австралийская актриса Руби Роуз вернулась к съемкам на второй день после госпитализации с переломами ребер и шеи. Она сильно травмировалась во время чистки бассейна. Знаменитость сообщила об этом в Instagram*.

Роуз опубликовала в соцсети запись камеры видеонаблюдения в собственном доме. На ней актриса шла по краю бассейна с шлангом в руках, поскользнулась, ударилась о стену и упала в воду.

Врачи диагностировали перелом двух ребер и шеи. Несмотря на травмы, на следующий же день актриса участвовала в съемках «Бэтвумен».

«У меня ужасно болело ребро! Я не чувствовала ни ног, ни рук, я была в костюме летучей мыши», — рассказала она.

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