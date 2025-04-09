Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля

Прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) состоится 11 апреля. Стоимость погребения составила два миллиона рублей — эти деньги, по его словам, перевел друг музыканта Лука Сафронов. В разговоре с 360.ru он поделился воспоминаниями о покойном.

«Я его не видел, например, никогда пьяным. Мы не так много общались, но всегда очень позитивно. Он был воспитанный, интеллигентный и очень скромный человек, по крайней мере в общении со мной, любил музыку Рахманинова. <…> Для меня он был совсем другим человеком, [чем] каким вы его знали», — отметил сын Никаса Сафронова.

Кроме того, он рассказал, что Ивлев был крещеным и перед смертью его соборовали.

Telegram-канал Mash уточнил, что похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Также, по его информации, рэпер оставил после смерти неоплаченный штраф в 20 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

Бывшая жена музыканта Ева Карицкая сообщила, что хоронить его будут в одежде любимых брендов. Также она подтвердила, что место на кладбище выкуплено, не уточнив, за сколько и на чьи деньги.

Паша Техник умер в Таиланде в ночь на 5 апреля по местному времени (вечером 4 апреля — по московскому). Его менеджер Марк Яровный назвал причиной смерти легочную инфекцию и добавил, что церемония прощания пройдет в открытом формате.