Названо место погребения Оззи Осборна

Вдова рокера Оззи Осборна Шэрон исполнила его последнюю волю о месте погребения. Фронтмена Black Sabbath похоронили в семейном поместье в графстве Бакингемшир, сообщил Daily Mail .

Владения Осборнов площадью 100 гектаров находятся в окрестностях Джеррардс-Кросс. Могила металлиста расположится у озера в самом центре поместья. Туда перенесли цветочную композицию «Оззи», которую использовали в траурном шествии, и установили еще одну с надписью OZZY F***ING OSBOURNE.

На похороны приглашены фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд и музыкант Элтон Джон. Тысячи поклонников уже приняли участие в траурной процессии.

Осборн при жизни отдал распоряжения о погребении. Он заранее отказался от кремации, желая лежать в земле в живописном месте под каким-нибудь деревом. Музыкант также просил провести похороны без лишней суеты и баловства.

Он умер 22 июля. Осборн боролся с болезнью Паркинсона и отыграл прощальное шоу в Бирмингеме, сидя в кресле.