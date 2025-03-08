NYP: Джин Хэкмен прожил с телом умершей супруги неделю, прежде чем умер сам

Американский оскароносный актер Джин Хэкмен прожил с телом умершей жены неделю, прежде чем скончался сам. Об этом написало издание The New York Post .

Супруга актера Бетси Аракава умерла от хантавируса, последний раз ее видели 11 февраля. Эксперты считают, что она скончалась в тот же день.

Хэкмен умер от осложнений, вызванных проблемами с сердцем и прогрессирующей болезнью Альцгеймера. У него не было обнаружено хантавируса.

Власти предположили, что из-за своего плохого состояния 95-летний актер не знал о смерти жены. Он умер через неделю после ее смерти.

Тела артиста и его супруги Бетси Аракавы нашли в их доме в Санта-Фе 26 февраля. Там же нашли труп их собаки.

Дочь Хэкменов предположила, что ее родители отравились угарным газом. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса сообщил журналистам, что супругов нашли через сутки после их смерти.