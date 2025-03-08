Джин Хэкмен прожил с телом умершей жены неделю
NYP: Джин Хэкмен прожил с телом умершей супруги неделю, прежде чем умер сам
Американский оскароносный актер Джин Хэкмен прожил с телом умершей жены неделю, прежде чем скончался сам. Об этом написало издание The New York Post.
Супруга актера Бетси Аракава умерла от хантавируса, последний раз ее видели 11 февраля. Эксперты считают, что она скончалась в тот же день.
Хэкмен умер от осложнений, вызванных проблемами с сердцем и прогрессирующей болезнью Альцгеймера. У него не было обнаружено хантавируса.
Власти предположили, что из-за своего плохого состояния 95-летний актер не знал о смерти жены. Он умер через неделю после ее смерти.
Тела артиста и его супруги Бетси Аракавы нашли в их доме в Санта-Фе 26 февраля. Там же нашли труп их собаки.
Дочь Хэкменов предположила, что ее родители отравились угарным газом. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса сообщил журналистам, что супругов нашли через сутки после их смерти.