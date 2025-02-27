Актера Джина Хэкмана и его жену нашли мертвыми в доме в Санта Фе

Американский актер и обладатель двух премий Оскар Джин Хэкман умер в возрасте 95 лет. Тела артиста и его супруги Бетси Аракавы нашли в их доме в Санта Фе, сообщил телеканал ABC News .

Тела звездной пары обнаружили сотрудники службы социального обеспечения, которых вызвал сосед актера, заявивший, что из дома Хэкмана давно никто не выходил.

Полиция штата Нью-Мексико подтвердила, что Джина Хэкмана и его супругу нашли мертвыми в доме на улице Сансет-Трейл. В ведомстве заявили, что пока не увидели признаков преступления в смерти пары, но окончательные выводы сделают по итогам начатой проверки.

Шериф штата Адан Мендоса в комментарии журналистам добавил, что рядом с телами Хэкмана и его супруги был труп их домашнего пса.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим предварительное расследование смерти и ждем утверждения ордера на обыск», — заявил шериф.

Актер Джин Хэкмен дважды стал лауреатом премии «Оскар». Свою первую награду за лучшую мужскую роль он получил в 1971 году за фильм «Французский связной», в котором сыграл Джимми Дойла. Второй награды Хэкмана удостоили за лучшую мужскую роль Билла Даггетта в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный» в 1992 году.

За свою творческую карьеру актер сыграл более 100 ролей, включая Лекса Лютора, в классических фильмах о Супермене в 1970-х годах. В последний раз он появился на киноэкране в фильме «Добро пожаловать в Муспорт» в 2004 году.