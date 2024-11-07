Названа дата выхода совместного альбома Инстасамки и «Ленинграда»

Певица и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка) выпустит совместный альбом с группой «Ленинград» 8 ноября. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале .

Проект назвали «Бумеры и зумеры». В него вошли шесть песен, среди которых «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».

Обложку будущего совместного альбома «Ленинграда» и Инстасамки петербургская группа разметила в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и Зотеева уже получили первый заказ на корпоратив после того, как стало известно об их сотрудничестве. Звездный дуэт назвали самым высокооплачиваемым. Артистам якобы предложили 60 миллионов рублей за выступление.

В беседе с 360.ru музыкальный критик Сергей Соседов сравнил дуэт Шнурова и Зотеевой с «мусором». По его словам, их творчество не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству. Журналист не смог подобрать слова, чтобы описать коллаборацию Ленинграда и Инстасамки.