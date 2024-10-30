«Нормальные люди это слушать не будут». Дуэт Шнурова и Инстасамки сравнили с мусором

Нормальные образованные люди не станут слушать дуэт исполнителей Сергея Шнурова и Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Такое творчество не относится ни к музыке, ни к искусству, заявил 360.ru журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. Он сравнил дуэт с мусором и отметил, что не знает, какой идиот заплатит за выступление 60 миллионов рублей.

«Это фейк. Такого просто не может быть. Я не представляю идиота, который бы выбросил на помойку или просто сжег в костре 60 миллионов рублей. Представим, что это живые бумажные деньги. То есть это большой чемодан», — отметил эксперт.

Он заявил, что лучше взять эти деньги себе и построить на них трехэтажный шикарный особняк. Критик не смог подобрать слов, чтобы описать коллаборацию Шнурова и Инстасамки.

«Мне действительно нечего сказать по этому поводу. Я в некотором недоумении. <…> Мне надо заплатить деньги, чтобы я это слушал. <…> Если содержимое контейнера вывалить на тротуар, это может иметь успех? Как люди отнесутся, если контейнер с мусором выбросить на тротуар? Коллаборация Шнура и кого вы там еще сказали — это выбросить контейнер мусора на тротуар перед подъездом», — подчеркнул Соседов.

Критик провел аналогию между любителями такой музыки и теми, кто живет на помойке.