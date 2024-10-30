«Нормальные люди это слушать не будут». Дуэт Шнурова и Инстасамки сравнили с мусором
Критик Соседов: нормальные люди не будут слушать дуэт Шнурова и Инстасамки
Нормальные образованные люди не станут слушать дуэт исполнителей Сергея Шнурова и Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Такое творчество не относится ни к музыке, ни к искусству, заявил 360.ru журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. Он сравнил дуэт с мусором и отметил, что не знает, какой идиот заплатит за выступление 60 миллионов рублей.
«Это фейк. Такого просто не может быть. Я не представляю идиота, который бы выбросил на помойку или просто сжег в костре 60 миллионов рублей. Представим, что это живые бумажные деньги. То есть это большой чемодан», — отметил эксперт.
Он заявил, что лучше взять эти деньги себе и построить на них трехэтажный шикарный особняк. Критик не смог подобрать слов, чтобы описать коллаборацию Шнурова и Инстасамки.
«Мне действительно нечего сказать по этому поводу. Я в некотором недоумении. <…> Мне надо заплатить деньги, чтобы я это слушал. <…> Если содержимое контейнера вывалить на тротуар, это может иметь успех? Как люди отнесутся, если контейнер с мусором выбросить на тротуар? Коллаборация Шнура и кого вы там еще сказали — это выбросить контейнер мусора на тротуар перед подъездом», — подчеркнул Соседов.
Критик провел аналогию между любителями такой музыки и теми, кто живет на помойке.
Нормальные люди это слушать не будут. <…> Если это будет иметь спрос, то, мне кажется, это будет маркер качества людей, которые заказывают подобный продукт. <…> Для меня это люди низкой породы. <…> Для меня это маркер помоечных людей.
Сергей Соседов
музыкальный критик
По его словам, творчество Шнурова и Инстасамки не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству.
«Кто это будет слушать — понятия не имею, но 60 миллионов рублей — это чистый фейк. <…> Это фейк, вброс, поэтому, естественно, это никто никак не комментирует и не опровергает. Как говорится, зачем нам обсуждать абсурд? Это просто абсурд, и я полагаю, что этого не может быть, а вбросы такие делаются периодически, чтобы будоражить общественное мнение», — подытожил Соседов.
По данным Telegram-канала Mash, дуэт Инстасамка и фронтмена группы «Ленинград» может стать самым высокооплачиваемым в России. Музыкантам якобы уже предложили 60 миллионов рублей.