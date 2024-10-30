Шнурову и Инстасамке готовы заплатить 60 млн за совместное выступление

Mash: дуэт Инстасамки и Шнурова предложили 60 млн за выступление вместе

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дуэт рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, и фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова может стать самым высокооплачиваемым в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, музыкантам уже предложили 60 миллионов рублей за совместное выступление. Это произошло после появления новостей о том, что Зотеева может стать новой солисткой группы.

В рамках возможного сотрудничества исполнители поделят гонорар пополам. Сейчас между артистами идут переговоры, добавил собеседник Mash.

Экс-солистка группы Алиса Вокс ранее назвала Инстасамку прибыльным медиактивом, которому не нужен дополнительный пиар в виде Шнурова.

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