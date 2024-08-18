Названа дата прощания с погибшей актрисой Малого театра

Прощание с актрисой Малого театра Васильевой пройдет 20 августа в Москве

Церемония прощания с трагически погибшей 37-летней актрисой Екатериной Васильевой состоится в Москве во вторник, 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.

«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены», — указали в учреждении культуры.

О смерти Васильевой стало известно 15 августа. Причину ухода из жизни артистки коллектив театра не назвал, указав, что с ней произошел несчастный случай.

Позже появилась версия, что трагедия случилась в столичном метро. По данным kp.ru, молодая женщина упала с платформы на станции «Первомайская» и попала под поезд. Она скончалась от тяжелых травм.

Актриса была уроженкой Белоруссии, недавно у нее родилась дочь. Екатерина Васильева училась у бывшего художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина.