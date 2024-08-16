Актриса Малого театра умерла от несчастного случая

Актриса Государственного академического Малого театра в Москве Екатерина Васильева на 38-м году жизни умерла от несчастного случая. Пресс-служба учреждения от имени коллектива выразила соболезнования ее близким.

«В Малом театре беда — 15 августа в результате несчастного случая скончалась Екатерина Васильева. Молодая актриса, ученица Юрия Мефодьевича Соломина. Кате было 37 лет», — сообщили представители театра.

Васильева исполняла 15 ролей, принимала участие в совместных проектах Малого театра с Союзом театров Европы и преподавала в училище имени Щепкина. Зрители запомнили ее как Царицу в постановке «Сказка о царе Салтане», Софью Фамусову в «Горе от ума», Марину во «Власть тьмы». Коллектив театра выразил соболезнования родным актрисы.

Ее учителя, бывшего художественного руководителя Малого театра Соломина похоронили в январе 2024 года. За несколько месяцев до этого он перенес инсульт.