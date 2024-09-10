Названа дата прощания с актрисой Мариной Полицеймако

Гражданская панихида с заслуженной актрисой России Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке в ближайший четверг, 12 сентября. После гроб с телом актрисы доставят на Троекуровское кладбище Москвы. Об этом сообщила пресс-служба театра .

О смерти актрисы стало известно утром во вторник, 10 сентября. Марине Полицеймако было 86 лет и большую часть своей жизни она посвятила работе в Театре на Таганке, где выступала с 1965 года.

Она блистала в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир», «Пугачев», «Тартюф», «Что делать?» и других. Уход Полицеймако из жизни в труппе назвали невосполнимой утратой, потому что она играла самые острохарактерные роли и обладала сценическим бесстрашием.

Марина Полицеймако — часть актерской семьи. Она вдова известного артиста театра и кино Семена Фарады и мать актера Михаила Полицеймако

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина заявила, что Марина Полицеймако обладала завораживающим тембром голоса, за которым скрывалось огромное актерское мастерство и редкий талант.