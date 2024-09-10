Директор Гильдии актеров кино Гущина: у Полицеймако был неповторимый тембр голоса

Заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако умерла в возрасте 86 лет. У нее был неповторимый низкий тембр голоса, рассказала директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина беседе с RT.
По ее словам, за голосом актрисы стояло много богатства, актерского мастерства и таланта. Таких голосов, как у Полицеймако, больше нет.
Гущина также отметила удивительную семью актрисы и добавила, что она прожила прекрасную жизнь среди любимых своих мужчин — мужа и сына.
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