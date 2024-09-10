Умерла актриса Марина Полицеймако

Заслуженная артистка России актриса театра на Таганке Марина Полицеймако умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Полицеймако служила в театре с 1965 года, сыграв во многих знаковых спектаклях эпохи Юрия Любимова — «Добрый человек из Сезуана», «Павшие и живые», «А зори здесь тихие» и других.

«Ее запоминающиеся острохарактерные роли, интеллектуальный юмор, сценическое бесстрашие и точность сделали актрису незаменимой в труппе Театра на Таганке!» — рассказали в пресс-службе.

Где и когда похоронят актрису, пока неизвестно.

Полицеймако была вдовой народного артиста России актера Семена Фарады. Их сын Михаил тоже стал актером.