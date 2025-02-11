Названа дата и место похорон народного артиста СССР Олега Стриженова

Отпевание и церемония прощания с ушедшим из жизни в возрасте 95 лет народным артистом СССР Олегом Стриженовым пройдет в ближайшую среду в московском храме Святителя Николая на Трех Горах. Об этом на своей странице в Instagram* сообщила невестка артиста, телеведущая Екатерина Стриженова.

Она добавила, что после панихиды гроб с телом народного артиста СССР перевезут на Троекуровское кладбище Москвы для захоронения.

«Для всех желающих проститься с народным артистом СССР Олегом Александровичем Стриженовым: отпевание пройдет завтра, 12 февраля в 12:30 в Храме Святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьский переулок, 9», — написала Стриженова.

Ставший звездой советского и российского кинематографа, народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет в минувшее воскресенье, 9 февраля.

Президент России Владимир Путин в адресованной родным и близким артиста телеграмме с соболезнованиями назвал смерть Стриженова невосполнимой утратой. Глава государства подчеркнул, что актер всегда работал с полной отдачей, чем заслужил признание и любовь зрителей.

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