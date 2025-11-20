Назван единственный убийца Талькова

Комплексная судебно-медицинская баллистическая ситуационная экспертиза подтвердила, что концертный директор Валерия Шляфман был единственным убийцей музыканта Игоря Талькова. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

В экспертном заключении установлена последовательность действий участников конфликта, произошедшего 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный». Шляфман испытывал неприязнь к концертному директору и телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. Их ссора на концерте перешла в потасовку.

«Экспертами сделан категоричный вывод о том, что именно Шляфман является единственным лицом, причинившим смертельное ранение Талькову из револьвера, вероятно, находившегося в правой руке», — говорится в документе.

Проведенная экспертиза также показала, что Шляфман застрелил Талькова из «Нагана» 1895 года.