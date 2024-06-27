«Назад дороги нет». Алсу отреагировала на перенос заседания по делу о разводе

Алсу заявила, что приняла однозначное решение о разводе с бизнесменом Абрамовым

Певица Алсу заверила, что развод с бизнесменом Яном Абрамовым произойдет и сохранить брак паре не удастся. Заявление артистки передала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

По словам артистки, заседание суда по делу о разводе отложили на два месяца для мирного урегулирования условий раздела имущества.

«С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — добавила она.

Алсу и Абрамов должны были официально развестись сегодня, 27 июня, в день рождения певицы. Однако представители бизнесмена попросили суд отложить процесс для примирения сторон.

О разводе стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей — двух дочерей и сына.