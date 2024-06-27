Муж Алсу попросил суд дать время на примирение с певицей

Бизнесмен Абрамов попросил суд отложить заседание о разводе с певицей Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов заявил ходатайство о предоставлении дополнительного времени для примирения с супругой, певицей Алсу. Это произошло 27 июня во время судебного заседания по бракоразводному процессу, сообщило издание StarHit .

Сегодня брак пары должны были официально расторгнуть, но представители бизнесмена подали новое ходатайство, в котором попросили отложить процесс для примирения сторон. Суд удовлетворил просьбу. Следующее заседание назначили на 27 августа. Оно пройдет в закрытом для СМИ режиме.

«Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью», — рассказал изданию адвокат Абрамова.

Бизнесмен выразил готовность передать артистке активы на 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, Абрамов планирует продолжить материально помогать Алсу и детям.

О разводе певицы с бизнесменом стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей — двух дочерей и сына.