Навка рассказала, в каком виде похоронили Заворотнюк

Навка: во время прощания на Анастасии Заворотнюк не было грима

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице. Подробностями прощания со звездой поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

По словам Навки, болезнь отразилась на внешности Заворотнюк.

«Но во время прощания в храме она лежала красавица — и грима не было вообще», — заявила она.

Фигуристка рассказала, что в последний год жизни артистка практически всегда находилась в лежачем положении. Навка поблагодарила медперсонал, что они не продали фотографии Анастасии.

«Я предложила купить паранджу, и если Настю куда-то возили — то она была в ней», — добавила спортсменка.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, ей было 53 года. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга.

Однокурсник артистки по Школе-студии МХАТ Денис Матросов рассказал, что болезнь еще сильнее укрепила отношения Заворотнюк с мужем — фигуристом Петром Чернышевым.