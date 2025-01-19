Навка расплакалась на шоу «Народный Ледниковый период» из-за Вали Карнавал
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка эмоционально отнеслась прокату Валентины Карнауховой, известной как Валя Карнавал, расплакавшись прямо в эфире шоу «Народный Ледниковый период». Новый выпуск проекта показали на Первом канале.
«Я заплакала в конце, правда. Вы меня тронули до глубины души. Это было так пронзительно для меня, что не могла удержать слез». — призналась прославленная фигуристка.
Карнавал выступила с Никитой Кацалаповым. Они вышли на лед под советскую военную композицию «Журавли», показав драматичный и при этом очень чувственный номер.
Входящая в состав жюри Навка также отметила прогресс, достигнутый блогершей, похвалив и Карнавал, и Кацалапова.
Ранее Валя Карнавал призналась, что готова стать наставником в проекте «Голос».
На прошлой неделе в Домодедове показали ледовое шоу Навки и Петра Чернышова «Новогодний самовар», причем выступлению даже не помешал прошедший в тот день дождь.