Валя Карнавал призналась, что готова стать наставником в шоу «Голос»

К 23 годам Валерия Карнавал успела достичь значительных высот в своей карьере. У нее миллионы поклонников, она успешно проявила себя как актриса, певица и ведущая. В интервью для KP.RU девушка порассуждала о планах занять место наставника в проекте «Голос».

Артистка рассказала, что опыт в качестве ведущей шоу «Голос. Дети» для нее был весьма полезным. Она назвала этот период волнующим и ответственным.

Все прошло прекрасно, мы быстро нашли с детьми общий язык, и это стало воплощением моей мечты. Я была счастлива вдохновлять юных участников, общаться с ними и наполнять атмосферу позитивом, призналась девушка.

Знаменитость отметила, что исследует разные направления в творчестве и не ограничивается какими-то рамками. Если появится шанс стать наставницей, я обязательно им воспользуюсь, добавила Карнавал.