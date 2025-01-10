Ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева прошло в Домодедове

Около трех тысяч жителей Домодедова увидели ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Новогодний самовар». Мероприятие прошло на катке парка культуры и отдыха «Елочка».
Команда прославленных фигуристов подарила ледовое шоу, несмотря на дождь. На представление приходили семьями, а спортсмены показали мастерство и подарили невероятные эмоции.
«Будет самое сложное — не заболеть завтра. Лед мокрый. Это, конечно, вносит свои коррективы. Домодедовская публика растопила весь этот лед», — сказал призер чемпионата России, чемпионата Европы и чемпион мира среди юниоров Денис Ходыкин.
Шоу состоялось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Представление в Домодедове несомненно станет самым красочным и запоминающимся событием января 2025 года.
«Благодарю Татьяну Навку, Петра Чернышева и команду фигуристов. Никто не остался равнодушным к вашему выступлению. Мероприятие стало прекрасным подаркомжителям в Рождество от губернатора Андрея Воробьева», — сказала глава округа Домодедово Евгения Хрусталева.
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