Ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева прошло в Домодедове

Около трех тысяч жителей Домодедова увидели ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Новогодний самовар». Мероприятие прошло на катке парка культуры и отдыха «Елочка».

Команда прославленных фигуристов подарила ледовое шоу, несмотря на дождь. На представление приходили семьями, а спортсмены показали мастерство и подарили невероятные эмоции.

«Будет самое сложное — не заболеть завтра. Лед мокрый. Это, конечно, вносит свои коррективы. Домодедовская публика растопила весь этот лед», — сказал призер чемпионата России, чемпионата Европы и чемпион мира среди юниоров Денис Ходыкин.