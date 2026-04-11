Буллинг в школе, учеба на лингвиста и четыре ЭКО. Через что прошла яркая юмористка Елена Борщева

Звезде КВН и Comedy Woman Елене Борщевой 11 апреля исполнилось 45 лет. Как сложилась карьера и личная жизнь яркой и самобытной юмористки — в материале 360.ru.

Правду об отце узнала только в 10 лет

Елена родилась в Нальчике в 1981 году. Ее матерью была студентка Тимирязевской сельхозакадемии Татьяна Борщева, а отцом — Хулио Санта-Мария Герра из Панамы, приехавший учиться в РУДН. Роман завязался в Краснодаре, где они оба проходили практику, был недолгим и завершился еще до появления дочери на свет. У молодого человека закончилось действие визы, и он вернулся домой. Оказалось, он женат. Беременная Татьяна поехала к родителям в Нальчик. Позже она снова вышла замуж и родила еще одну дочь. До 10 лет Елена не знала, кто ее биологический отец, а повзрослев, захотела с ним встретиться. Она начала поиски через посольство Панамы.

Долгожданная встреча произошла годы спустя в Нидерландах, где он защищал диссертацию. Как оказалось, отец тоже пытался выйти с ней на связь. Хулио пригласил дочь в Голландию, и она согласилась приехать. Они общались на испанском языке (Борщева выучила его в Пятигорском лингвистическом институте). Отец познакомил Елену с семьей — выяснилось, что у нее трое братьев. С тех пор она регулярно созванивается и периодически видится с родственниками.

Юмор: от защитной реакции до дела жизни

Глядя сейчас на цветущую, явно уверенную в себе Борщеву, сложно представить, что в школе ее дразнили из-за необычной внешности и скромного достатка семьи.

Я и высокая, и сутулая, и в очках. А это уже полный набор. Я жила на Кавказе, и если бы знала язык, сошла бы за местную, но я знала только русский. Елена Борщева

Однажды дошло даже до того, что одноклассница толкнула Елену, она ударилась об парту головой и потеряла сознание. Но, возможно, именно в тот период — в качестве защитной реакции — в девочке начал проявляться ее главный талант. «Я переживала, конечно. Пыталась защититься с помощью юмора, шуток», — отмечала Борщева в программе «Однажды» на НТВ. Но о юмористической карьере Елена тогда и не помышляла. После окончания школы она решила обучиться языкам — в том числе из-за желания общаться с отцом, которого тогда еще не видела. Окончив пятигорский вуз с красным дипломом, стала менеджером по внешнеэкономическим связям в иностранной компании. Однако девушка стремилась к тому, чтобы устроиться на круизный лайнер. Это была привлекательная, хорошо оплачиваемая работа, да и мать мечтала, чтобы Елена трудилась за границей. Борщева прилежно окончила курсы первой помощи и получила долгожданное предложение. Но тут вмешалась судьба.

Еще в вузе Елена начала блистать в КВН, но, похоже, не воспринимала это как будущую профессию. Она выступала в команде «Братцы Бернардацци» и с первого курса стала звездой Планеты КВН. Публика полюбила искрометные шутки и песни Елены, а ее нестандартная внешность и высокий рост — 181 сантиметр — стали изюминкой, которая помогла ей запомниться зрителям. Борщевой предложили войти в команду «Сборная Пятигорска». Когда ее пригласили работать на лайнер, команда как раз попала в Высшую лигу КВН. Девушка решила не подводить товарищей и стала строить юмористическую карьеру. Сборная имела большой успех, много гастролировала и в 2004 году завоевала высшую награду КВН. Со временем команда распалась, и ее участники стали строить сольную карьеру.

Следующей вехой для Елены Борщевой стала работа в шоу Comedy Woman на ТНТ. Яркая остроумная девушка и здесь стала одной из главных звезд, однако работа складывалась не слишком гладко. Гонорары были недостаточно высокими, договор включал запрет на участие в сторонних проектах. Когда срок контракта истек, Борщева ушла. Она признавалась, что вложила много труда в этот проект и ей было обидно, едва собрав вещи, услышать от администратора циничное: «Девчонки, шкафчик освободился, налетай!» Но настала пора двигаться дальше, успешно выступать сольно. В феврале 2026 года Борщева представила свежую стендап-программу.

Истерика на шоу

В последние годы Елена открыла для себя и новые горизонты. Она записала девять треков под псевдонимом LENA BOKOTA, снимается в кино («Новогодний ол инклюзив», «Самый лучший фильм 3-ДЭ», «Чума!», «Наводнение», «Право на лево» и так далее) и даже открыла школу актерского мастерства. Кроме того, Борщева участвовала в шоу «Форт Боярд», «Полный блэкаут», «Фактор страха» и многих других.

Участие Елены в проекте «Новые звезды в Африке» запомнилось зрителям в негативном ключе: из-за перенапряжения у нее сдали нервы, она рыдала и эмоционально высказывалась в адрес других. «Я была на таком истощении сил физических и эмоциональных. <…> Это выглядело как истерика. Хотя в обычной жизни я рассудительная, разговариваю спокойно», — пояснила она потом в своем блоге. Однако участие в экстремальных шоу для Борщевой на этом не закончилось. В 2025 году она отправилась на съемки «Выживалити» в заброшенный пионерлагерь в пермской тайге, где звездам пришлось преодолевать множество лишений и испытаний в борьбе за 10 миллионов рублей. Правда, юмористка довольно быстро покинула проект.

Работа помогла встретить любовь

В личной жизни у Елены все хорошо: есть муж и две любимые дочки. С фитнес-тренером Валерием Юшкевичем Борщева познакомилась в 2004 году после выступления «Сборной Пятигорска» — он пришел поболеть за любимую команду, подошел к Елене после успешного выступления, а потом продолжил с ней беседу за кулисами. Разговор закончился приглашением на свидание. Новые знакомые очень понравились друг другу, им было интересно общаться. Но Юрий работал в Уренгое, а Елена постоянно была на гастролях, поэтому вначале они в основном переписывались. Но уже в следующем году поженились.

По данным «Радио 1», отношения стали глубже после того, как Валерий попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму. Елена испугалась за него и, видимо, осознала, как сильно он ей дорог. Кроме того, именно то, что видеться удавалось редко, подтолкнуло к свадьбе — паре хотелось закрепить свой статус. Все решилось в Санкт-Петербурге, куда Елена отправилась с гастролями. Валерий приехал к ней и к концу романтического путешествия сделал возлюбленной предложение. Через полгода они отпраздновали свадьбу в Нальчике, а потом на родине мужа — в Белоруссии.

Четыре ЭКО

Два года спустя у супругов родилась дочь Марта. А вот ради рождения второго ребенка пришлось делать четыре попытки ЭКО. Ума появилась на свет в 2015 году. С тех пор Борщева часто делится опытом ЭКО, выступает популяризатором процедуры и проводила по этой теме вебинары «Могу стать мамой» для молодых семей.

Фото: С дочерью Мартой на премьере сериала «Амура», 2024 год

В 2025 году, на 20-летнюю годовщину, Елена и Валерий снова пошли в загс и торжественно сыграли вторую свадьбу. Похоже, совместная жизнь по-прежнему их вдохновляет, хотя она не всегда безоблачна. Спасает опять же чувство юмора. «Мы ругаемся из-за бытовых вопросов, и это случается довольно часто, через день. Но мы умеем с юмором ко всему относиться: поссоримся, потом найдем в ситуации что-нибудь забавное, посмеемся и забудем», — отмечает артистка. Старшая дочь супругов присоединилась к детской команде КВН «Как развить в себе чувство юмора», которую курировала Елена, засветилась на канале «Карусель». И Марта, и Ума выходят с мамой в свет.