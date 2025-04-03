«Научиться, наконец, выбирать партнеров»: адвокат дал совет Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов скоро выйдет из колонии условно-досрочно, ему уже обещают новые роли в кино. Адвокат Александр Добровинский в комментарии 360.ru дал актеру совет.

«Чтобы хорошо играть алкоголика, необязательно быть им. Так же как необязательно отсидеть, чтобы потом играть заключенных. А Михаилу Олеговичу хочется пожелать научиться, наконец, выбирать партнеров», — сообщил юрист.

Ранее кинопродюсер Евгений Морозов рассказал, что Ефремову готовы платить по 2,5 миллиона рублей за съемочный день в сериале. Это вдвое больше, чем получают такие звезды, как Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов. При этом продюсеры хотят дать актеру работу и готовят под него роли в новых проектах.

Сам артист, по словам его адвоката Юрия Падалко, собирается лечь в больницу. У актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.