Наташа Королева спрятала три квартиры в США

Певица Наташа Королева вместе с родственниками обзавелась апартаментами в Майами и зарабатывает на сдаче в аренду. Об этом сообщил Kp.ru .

Исполнительница песни «Дельфин и русалка» долгие годы скрывала наличие недвижимости на берегу океана. После развода с композитором Игорем Николаевым она утверждала, что уступила ему право на совместную квартиру в Майами, так как содержать ее слишком дорого. Это не помешало ей в 2019 году заявить, что квадратные метры все-таки имеются, но записаны на маму, Людмилу Порывай.

«У меня своего жилья в Америке нет. Все, что есть, — мамино. Поэтому, когда мы с семьей приезжаем в Майами, мама одну из квартир отдает нам», — заявила она.

Однако в собственности Порывай-старшей оказалась только одна квартира, долю в которой имеет племянница певицы от старшей сестры, Ирины Осауленко. Двухкомнатная квартира на второй линии океанского побережья Винсен-тауэр оценивалась в 28 миллионов рублей, налоги и коммунальные платежи за нее с 2022 года вносила Наталья Порывай — настоящее имя Наташи Королевой.

Сама она официально является совладелицей аналогичной квартиры в том же доме вместе с отчимом-бизнесменом Игорем Эльпериным. В этой же многоэтажке в единоличном владении певицы журналисты нашли третью квартиры, чуть больше предыдущих, за 46 миллионов рублей. Владельцами заняты лишь одни апартаменты, остальные сдаются в аренду.

В Москве у певицы имеются квартиры на Новом Арбате и Мосфильмовской улице. Директор Королевой опроверг информацию о больших долгах за ЖКУ.