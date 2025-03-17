Вбросы о гигантских коммунальных долгах Наташи Королевой опровергли

Информация о долгах певицы Наташи Королевой за ЖКХ появились из-за сбоя в управляющей компании. На самом деле у артистки нет никаких задолженностей, рассказала 360.ru ее концертный директор Марина.
«Нет никакого долга, это произошел сбой в управляющей компании. Они уже принесли свои извинения и попросили убрать все эти данные», — подчеркнула представитель певицы.
Сообщения о долгах исполнительницы хита «Маленькая страна» опубликовал Telegram-канал Shot. По его данным, сумма неуплаты за квартплату и ЖКУ в квартирах на Новом Арбате и на Мосфильмовской улице якобы составила около 138 тысяч рублей.
Ранее певица вместе с мужем посетила день рождения своей невестки — Анны Валынкиной, известной как Мелисса Фокс. Именинница нарядилась в честь праздника в «голое» платье и станцевала под песню Ирины Аллегровой.
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