Вбросы о гигантских коммунальных долгах Наташи Королевой опровергли

Концертный директор: у Королевой нет никаких задолженностей за ЖКХ

Информация о долгах певицы Наташи Королевой за ЖКХ появились из-за сбоя в управляющей компании. На самом деле у артистки нет никаких задолженностей, рассказала 360.ru ее концертный директор Марина.

«Нет никакого долга, это произошел сбой в управляющей компании. Они уже принесли свои извинения и попросили убрать все эти данные», — подчеркнула представитель певицы.

Сообщения о долгах исполнительницы хита «Маленькая страна» опубликовал Telegram-канал Shot. По его данным, сумма неуплаты за квартплату и ЖКУ в квартирах на Новом Арбате и на Мосфильмовской улице якобы составила около 138 тысяч рублей.

Ранее певица вместе с мужем посетила день рождения своей невестки — Анны Валынкиной, известной как Мелисса Фокс. Именинница нарядилась в честь праздника в «голое» платье и станцевала под песню Ирины Аллегровой.