Певица Наташа Королева отдохнула на Мальдивах с сыном Архипом Глушко и невесткой Мелиссой Валынкиной за два миллиона рублей. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».
На отдыхе артистка плавала с акулами.
«Залезть в стаю диких акул — это даже не знаю, чем надо было думать. Но смогла», — поделилась Королева.
Ранее артистка устроила на Мальдивах откровенную фотосессию с Валынкиной. Певица нарядилась в «хищный купальник» и белую рубашку, а ее невестка станцевала на камеру в белом бикини.
Мужу Королевой Сергею Глушко, известному как Тарзан, сначала не понравилась супруга сына. Звездная пара была не рада роману Архипа и не спешила помогать ему.
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Наташа Королева отдохнула на Мальдивах за два миллиона рублей
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