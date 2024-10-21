Наташа Королева отдохнула на Мальдивах за два миллиона рублей

Певица Наташа Королева потратила два миллиона рублей на отдых на Мальдивах

Певица Наташа Королева отдохнула на Мальдивах с сыном Архипом Глушко и невесткой Мелиссой Валынкиной за два миллиона рублей. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!» .

На отдыхе артистка плавала с акулами.

«Залезть в стаю диких акул — это даже не знаю, чем надо было думать. Но смогла», — поделилась Королева.

Ранее артистка устроила на Мальдивах откровенную фотосессию с Валынкиной. Певица нарядилась в «хищный купальник» и белую рубашку, а ее невестка станцевала на камеру в белом бикини.

Мужу Королевой Сергею Глушко, известному как Тарзан, сначала не понравилась супруга сына. Звездная пара была не рада роману Архипа и не спешила помогать ему.