Настя Ивлеева кардинально сменила имидж

Блогер Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж. Она перекрасилась из блондинки в брюнетку и поделилась снимком с поклонниками в социальных сетях.

Под своей фотографией она не оставила подписи, но фанаты не скупились на сообщения. Всего за час после публикации пост собрал тысячу комментариев.

Некоторые подписчики выразили восторг по поводу новой прически Ивлеевой и признались, что скучали по ее публикациям, а другие критиковали изменения в образе звезды.