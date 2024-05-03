Ивлеева призналась, что удалила посты в соцсетях из-за страха | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 11:34 Ивлеева призналась, что удалила посты в соцсетях из-за страха Блогер Ивлеева заявила, что удалила посты с критикой СВО в соцсетях из-за страха РИА «Новости»

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Блогер Анастасия Ивлеева удалила посты с критикой СВО в соцсетях из-за страха. В этом она призналась в беседе с ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале.

«От растерянности, незнания и страха я это все удалила. Потом вернула», — пояснила Ивлеева.

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Она подчеркнула, что публикации делала два года назад. Тем не менее, свою позицию за это время она не изменила.

«Думаю, что комментировать публикации, которые были сделаны два года назад, уже неактуально. Тогда не было ни разбора, ни понимания, ни знания каких-либо исторических данных. Но смысл остался: я против войны, как и любой нормальный человек», — сказала блогер.

На днях Ивлеева подчистила контент в двух аккаунтах в соцсетях, на которые подписаны в общей сложности больше 25 миллионов человек. Это произошло после назначения ей штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.