Ивлеева обнулила свои блоги в Instagram и удалила весь контент | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 18:11 Ивлеева обнулила свои блоги в Instagram и удалила весь контент Анастасия Ивлеева удалила из Instagram все фотографии и видеоролики Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Блогер Анастасия Ивлеева удалила все посты и видео в своем Instagram*. Она подчистила контент в двух аккаунтах, на которые подписаны в общей сложности больше 25 миллионов человек.

На днях в Московском суде Ивлеевой назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Блогер попала под следствие после публикации поста в марте 2022 года.

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Адвокат артистки настаивал в суде на невиновности подопечной из-за истекшего срока давности по этой статье. Защита также пыталась напомнить суду, что статью о дискредитации приняли после того, как Ивлеева разместила свою публикацию, а потому производство по делу тем более нужно прекратить. Однако судья не принял эти доводы во внимание.

Спустя неделю после суда Ивлеева удалила все из Instagram*. Сейчас она публикует контент в Telegram-канале. Во вторник блогер выложила пост, посвященный 40-му дню со дня трагедии в «Крокусе».

Ранее Ивлеева не пришла в суд по делу о дискредитации армии России. Ее адвоката не устроило качество экспертизы, на основании которой возбудили уголовное дело.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.