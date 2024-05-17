Настасья Самбурская выложила откровенное фото в полупрозрачном платье | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 18:12 Настасья Самбурская выложила откровенное фото в полупрозрачном платье Актриса Настасья Самбурская снялась в откровенной позе в полупрозрачном платье РИА «Новости»

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Актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенной позе в полупрозрачном белом платье с корсетом. Она выложила снимок в своих социальных сетях.

Известная по роли в сериале «Универ» артистка надела черный бюстгальтер, который было видно из-под платья без бретелей. Корсет подчеркнул фигуру звезды.

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Образ дополнили прическа в ретро-стиле и макияж с темной помадой и черными стрелками.

Ранее жена шеф-повара Ивлева опубликовала фото в откровенном топе без бюстгальтера. Снимок она сделала во время совместного отпуска пары на Мальдивах.

Актриса Элизабет Херли также обнажила грудь для фотосессии в журнале. Стилист выбрал для съемок прическу с эффектом растрепанных волос и нюдовый макияж.