Актриса Элизабет Херли обнажила грудь для фотосессии в журнале | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 14:09 Актриса Элизабет Херли обнажила грудь для фотосессии в журнале Британская актриса Элизабет Херли снялась топлес для журнала Loaded Ron Adar / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли приняла участие в пикантной фотосессии. Она появилась на обложке журнала Loaded топлес, оголив грудь, сообщило издание Daily Mail.

Фотограф снимал 58-летнюю звезду «Остина Пауэрса» в полуобнаженном виде.

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На актрисе была надета лишь просторная белая рубашка и такого же цвета колготки. При этом несколько пуговиц Херли расстегнула, чтобы были видны обнаженное плечо и грудь.

Стилист выбрал для съемок прическу с эффектом растрепанных волос, а также нюдовый макияж.

На днях откровенные снимки актрисы появились в ежедневной газете The Telegraph. Херли позировала в прозрачном бежевом нижнем белье, коротких шортах и расстегнутом тренче. Она прислонилась плечом к зеркалу, подчеркивая изящность фигуры.