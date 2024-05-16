Жена шеф-повара Ивлева снялась в откровенном топе без бюстгальтера | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 19:06 Жена шеф-повара Ивлева снялась в откровенном топе без бюстгальтера Жена шеф-повара Ивлева опубликовала фото в откровенном топе без бюстгальтера РИА «Новости»

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Супруга известного шеф-повара и телеведущего программы «Адская кухня» Константина Ивлева, 28-летняя Валерия Куденкова, показала поклонникам откровенный образ. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram* фотографию в топе без бюстгальтера.

Снимок она сделала во время совместного отпуска пары на Мальдивах. Фанатам образ девушки понравился.

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«Я часто получаю от вас комплименты по поводу своих образов, спасибо», — поблагодарила бизнесвумен.

Валерия Куденкова — вторая жена телеведущего. Их свадьба состоялась в феврале 2021 года, а уже в ноябре пара объявила о скором пополнении. В апреле 2022 года у них родилась дочь, которую назвали Ника.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам фотографию с обнаженной грудью. На кадрах, снятых на пляже, танцовщица предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.