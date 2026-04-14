«Это неправда»: директор Пугачевой опровергла слухи о ее приезде в Россию

Алла Пугачева не планирует в ближайшие дни приезжать в Россию, вопреки слухам. Об этом сообщила «Фонтанке» концертный директор певицы Елена Чупракова.

«Это неправда», — заявила она.

После начала СВО народная артистка СССР вместе с мужем Максимом Галкиным* и их детьми — двойняшками Лизой и Гарри — уехала за границу. Предположительно, они живут в Израиле или на Кипре. Недавно на продажу выставили квартиру в центре Москвы, возможно, принадлежащую Пугачевой.

В то же время в столице отменили ежегодный фестиваль ее поклонников «Пугачевская весна». Продюсер проекта Андрей Краснобаев обвинил в этом руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента