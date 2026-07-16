Народного артиста Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище

В четверг народного артиста России Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Смирнова предали земле в одном ряду с заслуженными артистками Ириной Шевчук, Галиной Ненашевой, Екатериной Жемчужной и Раисой Дермент.

Венки направили Союз театральных деятелей России, Департамент культуры Москвы и другие культурные учреждения.

Телеграмму на церемонию прощания прислал народный артист России Владимир Машков. Он отметил, что Смирнов более полувека служил искусству и оставался верен однажды выбранной сцене.

Церемония прощания с актером состоялась ранее у Театра на Таганке, траурное мероприятие посетили друзья и коллеги Смирнова, а также много поклонников.

Смирнов скончался на 88-м году жизни в субботу, 11 июля. Предположительной причиной смерти стал инсульт.