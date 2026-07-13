Названа вероятная причина смерти актера Смирнова

Предположительной причиной смерти народного артиста России Юрия Смирнова мог стать инсульт. Об этом РИА «Новости» сообщили в окружении актера.

«Пока утверждать не можем, сегодня первый день рабочей недели. Тело доставили в морг, судмедэкспертизу не провели. Мы полагаем, что тромб или инсульт», — отметил собеседник агентства.

О смерти Смирнова на 88-м году жизни стало известно в субботу, 11 июля. Он до последнего дня выходил на сцену, а в августе театр планировал провести очередной спектакль с его участием. Прощание с народным артистом проведут в Театре на Таганке, дату пока не определили.

Юрий Смирнов сыграл десятки ролей в спектаклях «Десять дней, которые потрясли мир», «Живой», «Берегите ваши лица», «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и других.