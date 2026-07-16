Десятки людей пришли проститься с актером Смирновым в Театр на Таганке

На церемонию прощания с народным артистом Юрием Смирновым у Театра на Таганке в Москве собрались десятки людей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Траурная церемония началась в 11:00. После прощания Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище.

Проститься с актером пришли поклонники и коллеги. Они несут цветы, чтобы проводить Смирнова в последний путь.

Смирнов умер в субботу на 88-м году жизни. Предположительной причиной смерти стал инсульт.

Широкую известность народному артисту принесла роль Гаврилы в советском телефильме «Бумбараш», вышедшем на экраны в 1971 году. Также Смирнов снимался в сериале «На углу у Патриарших», картинах «Близкая даль», «Летние сны», «Старики-разбойники», «Девять дней одного года» и других.

Также Смирнов сыграл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Живой», «Берегите ваши лица» и других.